Only For Pet Lovers: domenica 17 una giornata di festa per mini dog ai Giardini della Guastalla

Domenica 17 settembre (ma in caso di pioggia, la domenica successiva), dalle 11 alle 18, ai Giardini della Guastalla di via Francesco Sforza va in scena Only For Pet Lovers, un evento gratuito dedicato ai cani di piccola taglia che insieme ai loro amati padroni potranno vivere una giornata indimenticabile ricca di momenti divertenti e curiosi, attività glamour, giochi, performance, cultura cinofila, food sostenibili e molto altro nella splendida cornice di uno dei parchi pubblici più antichi della città ed esempio incantevole di “giardino all’italiana” a pochi passi dal Duomo.

Un nuovo appuntamento per mini dog milanesi (e non solo) ideato da Vanessa Ricci, organizzatrice di eventi e nota pr milanese (“mamma” di tre “piccoletti”), che realizza da alcuni anni organizza con successo format come il Raduno Barboni, Maltesi e Chihuahua a Peschiera Borromeo (MI), il Raduno Barboni al Parco Sempione e la PetFlower Parade al bosco sud dell’Idroscalo dello scorso maggio, molto apprezzati dalle centinaia di proprietari di cani di piccola taglia per le tante attività coinvolgenti e istruttive che le caratterizzano, per le novità e i prodotti da scoprire proposte da piccoli artigiani e grandi aziende del settore pet, soprattutto per la peculiarità di poter partecipare ad un evento senza doversi preoccupare del confronto con cani di mole maggiore che spesso si verifica in altre manifestazioni canine.

Nel fitto programma di domenica di Only For Pet Lovers, spettacoli di dog dance, sfilate da ring, pettherapy, dog hairstylist, show cooking, massaggi per cani, momenti di cultura cinofila, gelati e dolci per cuccioli, pet bar, petlounge, stand espositivi in compagnia di tanti esperti professionisti ed educatori del mondo pet.

Tutti i dettagli su onlyforpetlovers.it.