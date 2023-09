Nuovi binari in viale Corsica: 27 sostituito da bus

Da lunedì 18 settembre a domenica 29 ottobre è programmato il rinnovo dei binari e degli scambi in viale Corsica.

Tram 27

I tram fanno normale servizio tra piazza Fontana e la fermata corso 22 Marzo/via Cadore. Poi proseguono in viale Umbria. Fanno tutte le fermate del tram 12 e terminano in viale Molise.

Tra viale Umbria e viale Ungheria sono sostituiti dai bus B27.

In corso 22 Marzo, viale Corsica e via Mecenate i bus fermano sulla corsia laterale. Fanno capolinea in viale Ungheria, prima di via Salomone.

Per cambiare tra bus e tram

Se si viaggia sul tram, scendere alla fermata di viale Umbria/piazza Emilia, prima di corso 22 Marzo, e prendere il bus B27 verso viale Ungheria.

Se si viaggia sul bus, scendere alla fermata di corso 22 Marzo, prima di via Fratelli Bronzetti e prendere il tram 27 verso piazza Fontana.

Bus N27

I bus fanno le fermate di viale Corsica, via Repetti, viale Mecenate e piazza Ovidio sulla corsia laterale.

M4 è un’alternativa tra Ungheria e il centro

Scendete dai bus B27 alla fermata Stazione Forlanini e proseguite con la M4 fino a San Babila.