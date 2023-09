De Corato “In città, dalla stazione a San Siro, cadono alberi come foglie per un acquazzone. La manutenzione del verde, del sindaco “green”, è inesistente»!

«Questa mattina (ieri ndr), seppur la scorsa notte ci sia stata una normale pioggia non paragonabile affatto ai fenomeni temporaleschi di fine luglio e agosto, i milanesi si sono ritrovati, in diverse zone della città, numerosi alberi a terra che ne hanno ostruito il passaggio, danneggiato auto ed esercizi commerciali e, in alcuni casi, i tronchi nel cadere hanno tranciato i fili del tram causando anche il blocco della linea ferroviaria (in via Fabio Filzi, vedi foto).

Da San Siro alla Stazione Centrale, gli alberi sono caduti come se fossero foglie. Ciò, ancora una volta, dimostra che la manutenzione del verde del Sindaco e di questa Amministrazione “green” è completamente inesistente! Sala e tutto il Centrosinistra, adesso, non hanno adeguate giustificazioni perché i temporali dei mesi scorsi erano completamente di un’altra entità».

Così l’On. di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, sui diversi alberi caduti in città dopo la pioggia dell’altra notte.

In alto la situazione in zona Stazione Centrale, via Fabio Filzi, in seguito alla caduta di alberi che hanno causato blocco della circolazione e danni ad auto ed esercizi commerciali. Sotto, invece, uno dei tanti alberi caduti in zona San Siro, davanti all’Ospedale San Carlo.