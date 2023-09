Milano Fashion Week Women’s Collection dal 19 al 25 settembre

Spring/Summer 2024

Si avvicina la Milano Fashion Week Women’s Collection che dal 19 al 25 settembre accende i riflettori sulle tendenze della moda donna della prossima Primavera/ Estate.

Tra debutti e maison che festeggiano importanti anniversari, questa edizione si presenta con un calendario di 176 appuntamenti: 67 sfilate, di cui 2 doppie sfilate, 62 fisiche e 5 digitali, 72 presentazioni, 4 presentazioni su appuntamento e 33 eventi.

Le sfilate possono essere seguite sul sito di Camera Nazionale della Moda Italiana, dove si trovano anche approfondimenti per scoprire in modalità digitale di tutti i contenuti della Milano Fashion Week e il calendario ufficiale della Milano Fashion Week Women’s 2023.

Le passerelle saranno mostrate anche in diretta televisiva anche su Class TV Moda (Sky 180) e Class Cnbc (Sky 507) e in streaming su tvmoda.it e sul canale YouTube di FashionChannel. Inoltre ci sono gli schermi in città, come i maxi-led sul Duomo di Milano e in Via Dante 17.

Si comincia in passerella il 20 settembre con Iceberg e si conclude il 25 settembre con Laura Biagiotti