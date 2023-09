I Racconti di Capitan U 1947 – Donatella e Mario Tessuto … l’autismo, e un amore che va oltre la vita

In questo racconto oggi vi narrerò di un grande amore, quello di Donatella e Mario Tessuto, un amore che va e che andrà oltre la vita… leggendo, capirete il perché.

Nel 1961 i due si incontrano e immediatamente si fidanzano. Donatella ha meno di 14 anni e Mario poco più di 19. “Non siate maliziosi”, loro per 8 anni vivono un amore casto e romantico, poi dal ’69 si scatenano … era ora! Nel 1971 si sposano e nel 1973 ci sposiamo anche noi, io e mia moglie Natalina … cosa c’entra? C’entra e come! Loro ci sono, come vedete nella foto del nostro matrimonio, e la nostra amicizia supera il mezzo secolo. Anche fra gli artisti esistono le grandi amicizie e i grandi amori, eterni … ma quello di Donatella e Mario è ancora più speciale perché il loro amore per il primo genito, Giancarlo, un ragazzo super-speciale, continuerà anche dopo … un amore oltre la vita!

Ma andiamo per gradi e vi racconto “qualcosa” che i più non sanno, e che neanche nelle tre pagine che il settimanale Gente ha voluto dedicare agli 80 anni compiuti da Mario il 7 settembre e alla sua sfavillante carriera, quel “qualcosa” non ha affrontato, nemmeno sfiorato, ma che di questo mio racconto, invece, rappresenterà il tema, il nocciolo, il cuore.

Nella foto vediamo Donatella Tessuto con Francesco Tonoli, fino a poco tempo fa Presidente dell’Anffas Il Melograno di Abbiategrasso, ma ancora oggi anima pensante ed agente in un progetto nato molti anni fa e che, con tanto lavoro e sacrifici, nel tempo è divenuto una realtà, fiore all’occhiello fra le Onlus che operano prendendosi cura di chi è affetto da disturbi causati dall’autismo.

Per una serie di circostanze Giancarlo è nato prematuro e non assistito adeguatamente, parliamo di oltre 50 anni fa, per cui è stato messo in un’incubatrice per 3 mesi per salvaguardarne la salute e il primo sviluppo. Ha avuto subito bisogno di terapie speciali e costosissime che sono andate avanti per anni e anni, senza mai un attimo di smarrimento o ripensamento. Un immane dispendio di energie, ma sempre con un sorriso radioso stampato sul volto: solo così i due amorevoli genitori, Mario e Donatella, potevano infondere coraggio e determinazione al loro piccolo angelo dandogli sicurezza in ogni passo e istante del suo percorso di vita. Quindi un percorso lungo e faticoso anche per Giancarlo, ma mai solo nel suo cammino, accompagnato e coccolato anche dalla sorella Sabrina, quindi, in una famiglia solida e unita, sempre, fino ad arrivare ai giorni nostri con l’affido ad una struttura seria e collaudata: l’Anffas Il Melograno di Abbiategrasso, un’associazione costituita per lo più da genitori, ma anche da volontari che collaborano amorevolmente, dedicando tempo e risorse per migliorare la vita dei più fragili. La gran parte dei pazienti viene accudita giornalmente e la sera rientra a casa, mentre Giancarlo, insieme ad un’altra decina di compagni amici, escluso il fine settimana, vive serenamente dentro la struttura abituandosi piano piano a staccare definitivamente il cordone ombelicale, per diventare quasi autosufficiente ed essere pronto per quando i suoi genitori fisicamente non saranno più con lui, sereno nel cuore e certo che li sentirà sempre accanto a vegliare su di lui anche … oltre la vita!

Ritorniamo alla vita “entro” ed alle sue brutture e, spesso, gratuite cattiverie che a volte dobbiamo sopportare: mentre all’Anffas Il Melograno di Abbiategrasso il 7 settembre Mario Tessuto insieme a Donatella festeggiava il suo ottantesimo compleanno, quasi in contemporanea Natascia Maesi, Presidente nazionale dell’Arcigay, dichiarava con soddisfazione a Paolo Del Debbio, durante la conduzione di “Dritto e Rovescio”, che “La famiglia del Mulino Bianco non esiste più! …” Che notizia! Per me non è mai esistita né considerata un esempio perché, anche se solo per reclamizzare un marchio, rappresentava famiglie benestanti troppo in minoranza rispetto alla normalità statistica. Non appagata, e, con un ghigno ancor più soddisfatto, la Maesi sottolineava che, a suo “verbo”, ormai non esistono più amori che durino tutta una vita … e qui si sbagliava, peccando di presunzione … ne esistono ancora tantissimi, in qualsiasi genere di rapporto, amori sinceri e “riservati”. Il 13 settembre Mario Tessuto e Donatella hanno festeggiato con figli, genero e nipoti 52 anni di matrimonio, e 10 giorni dopo io, Umberto Napolitano e mia moglie Natalina, anche noi con figli, genero, nuora e nipote, festeggeremo le nostre nozze d’oro rinnovandoci, guardandoci negli occhi, la nostra promessa di amore per tutta la vita … succede, eh!?!

Grazie all’Anffas Il Melograno di Abbiategrasso che lo ha realizzato, ho concluso questo mio racconto con un video bellissimo che vi rende partecipi di un grande miracolo: l’amore di un genitore e quello di un figlio sono il legame che ci unisce al cielo, un legame inestirpabile, un legame che abbatte ogni barriera, un legame che va e che andrà … oltre la vita!

Capitan U 1947

(alias Umberto Napolitano)