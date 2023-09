Cagnolati (FdI) Lavori e chiusura sottopasso Viale Rimembranze di Lambrate – Via Bassini, traffico impazzito e tempistiche insensate !!!

Il consigliere di Municipio 3 Marco Cagnolati (FdI) scrive al Comune di Milano, al Comandante della Polizia Locale e al Presidente di ATM per sottolineare il caos e i disagi causati dall’errata programmazione dell’ennesimo cantiere in città

-Per quanto di competenza, come da foto allegate, segnalo il DANNO causato dal cantiere che ha bloccato la circolazione sotto il ponte di Viale delle Rimembranze di Lambrate – Via Bassini – per lavori che sarebbero dovuti essere eseguiti nel periodo estivo – di minor affluenza – e invece sono stati realizzati in questi giorni e per i prossimi 2 mesi in corrispondenza della riapertura di scuole ed attività lavorative

Richiedo che si intervenga nell’immediato più che raddoppiando gli operatori al lavoro in questa località in modo tale che i tempi possano essere più che dimezzati, il danno in questi giorni che sta patendo l’intero quartiere è enorme, la mattina il traffico è completamente congestionato come da foto allegate, i tempi di percorrenza, l’inquinamento, il rumore sono più che raddoppiati, l’intera zona durante l’orario mattutino e di rientro dal lavoro è completamente PARALIZZATA !!!

Marco Cagnolati

Consigliere Municipio 3 – Gruppo Fratelli d’Italia