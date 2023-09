Fiera Milano sul podio del “UFI Sustainable Development Award 2023”, il premio -istituito annualmente – riservato alle migliori iniziative di sostenibilità nel mondo fieristico a livello globale. Il progetto che ha consentito a Fiera Milano di posizionarsi in qualità di primo finalista – dopo il vincitore “Informa Markets” – riguarda una nuova proposta di allestimenti sostenibile, innovativa per tutto il settore fieristico, presentata insieme alla sua controllata Nolostand e in collaborazione con il fornitore e partner Montecolino, azienda di riferimento a livello europeo per la produzione e riciclo di moquette per eventi. La proposta prevede pannelli allestitivi e complementi di arredo a ridotto impatto ambientale, creati grazie all’utilizzo della moquette riciclata dalle precedenti manifestazioni. Il progetto, apprezzato per la forte componente innovativa, è altamente scalabile e replicabile anche in altri settori data l’ingente quantità di moquette posata e riciclata ogni anno presso il quartiere fieristico di Fiera Milano. Nel corso dello scorso anno, infatti, sono state raccolte complessivamente 272.640 kg di moquette nella sola sede di Rho (Milano), corrispondenti a circa 900 mila mq di superficie lavorata, totalmente avviate a riciclo grazie al virtuoso sistema di gestione implementato da Montecolino per Fiera Milano. L’iniziativa rappresenta un esempio significativo di economia circolare all’interno del mondo fieristico e conferma il ruolo di Fiera Milano come promotore dello sviluppo sostenibile del business tramite il coinvolgimento dei principali stakeholder lungo tutta la catena del valore. Il progetto premiato si inserisce nel più ampio impegno di Fiera Milano di aderire all’iniziativa globale di settore Net Carbon Zero Events che riunisce tutti gli operatori fieristici con l’obiettivo di definire una comune roadmap per la decarbonizzazione degli eventi.

