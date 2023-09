Taxiblu: in tre mesi ‘spariti’ parcheggi taxi in centro e ospedali

“Negli ultimi tre mesi circa c’è una situazione, seria che riguarda diversi posteggi axi spariti. In particolare nelle vie centrali della città e in alcuni luoghi importanti come gli ospedali di Niguarda e il Policlinico. Ed è chiaro che lavorare in queste condizioni diventa molto complicato. Nello specifico parliamo inoltre dei posteggi taxi di piazza San Babila, largo Augusto, quelli lungo tutto corso Buenos Aires oltre a quelli già citati nei pressi degli ospedali. In Area C in particolare, dove nonostante le limitazioni, il traffico è sempre più intenso anche alla luce di carreggiate sempre più risicate, raggiungere un cliente diventa più complicato oltre che comportare più tempo. Senza contare che l’aver tolto i posteggi Taxi certo non aiuta turisti o visitatori che certamente perdono un riferimento immediato e avranno l’impressione che non ci siano auto pubbliche”. Lo dichiara Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu 02.4040.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845