Movida, De Chirico (FI): i comitati chiedono un confronto con il Comune

Le parole di Elena Montafia, portavoce del comitato Lazzaretto che oggi (ieri ndr) assieme ai rappresentanti di una decina di comitati tra i quali Nolo, Sarpi, Navigli, Cinque Vie e Arco della Pace, ha animato un incontro cittadino che si è tenuto al Cam di corso Garibaldi per illustrare le iniziative intraprese dai cittadini contro la malamovida. “Oggi (ieri ndr) il sindaco Sala si è accorto che a Porta Venezia c’è un problema movida selvaggia, forse perché da pochi mesi ci abita e ha riscontrato difficoltà a trovare parcheggio o per le notti insonni che i comitati di quartiere lamentano da anni. Mi permetto di avvisarlo che in tutta Milano c’è difficoltà di convivenza tra residenti e chi vuole divertirsi all’aria aperta. Una situazione peggiorata di molto da quando a Milano sono proliferate le concessioni di dehors a seguito dell’emergenza pandemica. Nello scorso mandato avevo espresso le mie perplessità e avevo avvisato che la città avrebbe rischiato di diventare un grande lunapark. Siamo stati facili profeti anche perche di controlli per far rispettare le ordinanze se ne sono visti molto pochi. Ora l’amministrazione sta tornando sui suoi passi comunicando agli esercenti che dal primo gennaio 2024 non verranno autorizzati spazi superiori a 10 mq. E per chi ha investito migliaia di euro in progettazione, arredi e soprattutto in personale il signor sindaco come pensa di comportarsi? Intanto il presidente della commissione Sicurezza, Michele Albiani, esponente di punta del PD e della comunità LGBTQ+, non le manda a dire al ‘re del gin tonic’ meneghino. All’interno della coalizione di centrosinistra – tanto per cambiare – volano gli stracci e si preannuncia un autunno caldo con tanti temi su cui il sindaco non gode di una maggioranza forte. Non sarebbe il caso che il primo cittadino faccia un rimpasto di giunta per quietare gli animi? Qualche nome di assessore incapace mi viene anche in mente”. Così Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845