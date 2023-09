Covid, Bertolaso: sotto controllo, preoccupano più Dengue e West Nile

Per quanto riguarda l’aumento dei casi di covid “la situazione è sotto controllo non desta preoccupazioni però ci vuole cautela e bisogna adottare tutte le misure per proteggere le categorie più a rischio. Quello che preoccupa sono le altre situazioni virologiche che sono state riscontrate in Lombardia nel corso soprattutto di agosto, patologie virali tipo la dengue o la West Nile trasmesse con due diversi tipi di zanzara, ma abbiamo su quello anche un andamento stagionale quindi con la conclusione del periodo estivo e con l’ inizio di quello autunnale sicuramente andranno in remissione e non saranno più in grado di preoccupare, almeno per quanto riguarda il periodo invernale”. Lo ha detto l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso in un passaggio dell’informativa al Consiglio regionale sull’aumento di casi di covid.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845