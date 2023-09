Via Scanini, ritrovo di pregiudicati e risse con feriti: sospesa licenza a bar

Questa mattina, gli agenti del commissariato Lorenteggio hanno notificato al titolare di un bar in via Alessandro Scanini la sospensione della licenza per 10 giorni in quanto, a seguito di numerosi controlli svolti dai poliziotti tra i mesi di maggio e luglio, il locale è risultato essere frequentato da numerosi clienti con precedenti di polizia, reati in materia di armi, stupefacenti, contro il patrimonio, la persona, per associazione a delinquere e per guida in stato di ebbrezza. Inoltre, lo scorso maggio, gli agenti sono intervenuti al bar per soccorrere un cliente ferito a coltellate da un altro avventore.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845