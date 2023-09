Velocar, il nuovo autovelox in città: ecco come funziona

Il Velocar è un nuovo sistema di rilevazione della velocità che misura la velocità media in un tratto specifico di strada, presente in città e su strade extraurbane. È in grado di monitorare la velocità media di più veicoli simultaneamente.

Il Velocar è un nuovo sistema di rilevazione della velocità che suscita timore e antipatia tra gli automobilisti, simile agli autovelox e ai Tutor autostradali. La sua temibilità deriva principalmente dal suo ampio raggio d’azione che gli consente di rilevare la velocità media di diverse vetture contemporaneamente, superando così le capacità degli autovelox tradizionali.

Autovelox Velocar come funziona

Il sistema di rilevazione della velocità Velocar funziona in modo simile a un Tutor autostradale piuttosto che ad un autovelox. Non misura la velocità di un veicolo in un punto specifico, ma rileva la velocità media dei veicoli in un tratto di strada specifico. Il Velocar utilizza perciò due unità di rilevazione all’inizio e alla fine di un tratto specifico di strada.

Il funzionamento del Velocar è simile a quello del tutor, rileva la velocità media

Questo dispositivo usa un radar per calcolare la velocità media dei veicoli che attraversano quel segmento, scattando una foto dell’auto se rileva una velocità superiore al limite consentito. Queste foto vengono quindi inviate alle autorità, che emettono le multe ai trasgressori. Inoltre rispetto all’autovelox classico, il Velocar ha un raggio d’azione maggiore e può rilevare la velocità media di diverse vetture contemporaneamente, rendendolo un sistema efficiente.

Velocar tolleranza

Il Velocar, come gli autovelox, applica una tolleranza del 5%. Ciò significa che su strade con limite di velocità di 50 km/h, non si riceve una multa se si viaggia a non più di 55 km/h. Tuttavia, superando i 55 km/h, si verrà multati, ma verrà calcolato un superamento del limite di velocità minimo.

Dove sono

I Velocar sono installati in città e su strade extraurbane, ma non sulle autostrade, dove è attivo il sistema Tutor SICVe-PM. Al momento, non esiste una mappa ufficiale che mostri la posizione esatta dei Velocar in Italia.

Di solito la loro presenza è indicata da appositi segnali, ma l’accensione effettiva non dipende dall’avviso della loro presenza. Secondo l’articolo 142, comma 6 bis, del Codice della Strada, solo gli autovelox fissi e mobili devono essere obbligatoriamente segnalati affinché le multe siano valide.