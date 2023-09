Taxi, presidio davanti a Comune: “Applicare legge doppie guide ‘professionali'”

Un presidio organizzato da un gruppo di Tassisti del sindacato T. asso taxi, si è svolto ieri pomeriggio davanti a Palazzo Marino, in concomitanza con la seduta del Consiglio Comunale. I partecipanti al presidio chiedono che per supplire al problema della mancanza di taxi “venga applicata la legge sulle seconde guide non familiari ma professionali per dare la possibilità ad altre persone di collaborare nel servizio taxi e dare più risposta all’utenza”. Dunque viene chiesto al Comune di “fare una determina o un bando, cosa che può fare in tempi brevi, e riaprire non solo ai secondi conducenti familiari, ma anche anche a quelli non familiari in modo contingentato, su turni prestabiliti e con autorizzazione a termine e rinnovabili”. In questo modo, secondo i manifestanti “si potrebbe costituire in breve tempo una flotta di secondi conducenti”. “Non tutti i tassisti metteranno su il secondo conducente, sarà per alcuni, dobbiamo constatare il numero e non possiamo ancora fare previsioni – hanno poi chiarito, spiegando che in base ai dati degli anni scorsi “nel 2006 il numero delle seconde guide era adeguato, tanto che è stato chiuso”.

