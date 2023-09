Matteo Garrone vince il Leone d’Argento con un film discusso. Il commento di Vittorio Sgarbi

Il Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi commenta il Leone d’Argento al film di Matteo Garrone “Io Capitano”:

“La storia dei due migranti raccontata da Garrone – spiega Sgarbi – ci richiama tutti al valore supremo della vita, e ci ricorda che salvare vite umane è una priorità irrinunciabile. Sbaglia chi vuole ascrivere quello di Garrone alla categoria dei film politici, e lui stesso, smentendolo, ha detto : “Io racconto storie, non faccio politica”.

Ecco, bisognerebbe non strumentalizzare film come questi ai fini della lotta politica, come qualcuno sta facendo. Il cinema è un formidabile mezzo di comprensione della realtà, ma questo deve aiutarci a costruire un mondo migliore, non a seminare odio e alimentare conflitti. Lo sguardo di Garrone sui migranti è certamente un grande aiuto nella comprensione dei drammi di migliaia di giovani che scappano da guerra e fame. Un film che va portato nelle scuole perché è nelle scuole, oltre che nelle famiglie, che si forgia la coscienza dei giovani”

Vittorio Sgarbi