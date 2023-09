Gioele Dix inaugura la stagione teatrale di Zelig – 12 e 13 settembre

Il 12 settembre si riaccenderanno i riflettori sul palco di Zelig, in Viale Monza 140. Tutto pronto per la nuova stagione che sarà inaugurata da Gioele Dix, comico, attore e cabarettista con una carriera pluriennale alle spalle e già conosciuto al pubblico di Area Zelig. Saranno due le serate che lo vedranno protagonista, il 12 e il 13 settembre, nel format “Intervista Spettacolo” condotto dal Direttore Artistico Giancarlo Bozzo. Il comico racconterà le tappe fondamentali della sua carriera e come sono nati i suoi personaggi. Sarà un viaggio nella vita professionale e privata di uno degli artisti che hanno fatto la storia della comicità italiana.

