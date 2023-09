La mama la me dava el sidèll del ruff e mì andavi in sul ripianin a la busa de la ruera, tiravi-sù el sportellin e svoiavi denter tutt quèll che gh’era de sbatt via quèll dì lì:

“Sara-sù el sportellin che riva i bordòcch!” –

La raccomandazion final.

La mattina dòpo mi vardavi foeura de la finèstra… rivaven bonoriv cont el camios dal casson avèrt cont i spond, giamò pien de ruff. M’hann semper dii ch’eren di camios elèttrich… ma pòdi minga giurall. Vegniven-giò di òmen con la berètta e el vestii gris strafognent on poo vonc… gh’aveven ‘na brenta de metall in spalla, e andaven giò in di cantin de la cà:

“Nò… giò de li se va minga!”

Mai vist al de là de quèlla porta in fond ai scal. Numm gh’avevom el soree e hoo mai savuu se gh’era anca di cantinn in quèlla cà. Cèrt gh’era anmò la freccia de “Uscita di Sicurezza”, ‘na brutta memòria de la guèrra ‘pèna finida… on quaivun ghe sarà staa intanta che bombardaven. De segur gh’era la fòssa de la ruera collegada cont i bus in sui ripianitt. Beh… ‘sti òmen entraven in ‘sta fòssa, al scur, tra ratt, bordòcch e spuzza, e con on bernazz e ‘na scova riempiven la brenta de ruff. Tornaven-sù e cont ona scaletta, svojaven la brenta in del casson e tornaven in di alter cantinn di alter scal. E poeu via…..

Po’ vèss che a quèj temp gh’era pòcch de sbatt via… la pèll di patati e de la frutta, di tocchèll de carna, on poo de carta, ‘na quai scatola de carton, me regordi nò se se podeva sbatt-giò anca el veder e elmetall, pensi che se podèss.. ma anca de quèll se sbatteva via pòcch. Gh’era minga la plastica a quèi temp là ò se la gh’era l’era tròppa noeuva per sbattela via. On brutt lavorà… segur…

Ma quand èmm cambiaa cà… ècco el progrèss… gh’era anmò la busa in sui ripianitt ma sconduda, e in fond gh’era minga la fòssa ma un local cont on tubo a mèzza altezza e sòtta dù bidoni de metall. A la mattina rivava on camios a cistèrna tutt de metall… : “Via fioeu!” la vosava la portinara. I òmen, semper gris e on poo vonc, taccaven i bidoni a on carrellòtt i taccaven in fond al camios e con ‘na leva i voltaven denter a la cistèrna… – On para de viagg innanz e indree… on lavorà pussee nètt, pòcca spuzza ma tant frecass: “Bamm…” – “El sarà voeui?…. mahh…” – E allora: “Badabamm….”… e: “Badabamm…” anmò. Intanta de la cistèrna vegniva on gran frecass de ròbba schisciada e masnada: “Gheregheregrommm!” – Tutt arent ‘na spuzza de ruff e nafta… A la fin, ‘na sgurada de prèssa al local e via…. Tornava el silenzi subet ròtt dal vosà de numm fieou che se tornava a giugà.

Gh’era la canzonètta: El ruee della mattina, cont in spalla el sò gerlèt, el va in gir per Milan a cattà-sù i strunz di can…

EL RUFF INCOEU – Ma incoeu… tutta on’altra storia…. passen cont el camios…hinn tucc abbastanza nètt… con l’elmett (el fa rima).. i bidoni hinn giamò foeura in sul marciapee, divis per material: carta, plastica, generich, organich, veder… passa el camios e i òmen catten-sù i bidoni. Ne rèsta vun, bon ultim per carta, bidon bianch e per… hoo capì nanmò per che material, bidon verd. De sòlit l’è l’ora che se va a lavorà e se te seet in macchina e te ghe see de dree.. s’ciao… i strad hinn strètt e lor van pian e tì te spèttet. Lor riven arent al porton, catten i bidoni verd e i svoeuien a drizza…. poeu quèi bianch a manzina…. vann innanz e ti dedree in macchina che te spèttet… ma te gh’hee pazienza…. on’altra cà… i bidoni verd a drizza… quèi bianch a manzina… e poeu innanz..on’altra cà e ti dedree…. ma quanti cà in ‘sta via… te vardet l’orelògg… ma lor fann i tovaja… pian pianòtt innanz… a drizza quei verd a manzina quèi bianch… che monotonia…. ipnòtich se pò dì, ma a l’improvvista ècco vun di òmen el ciappa i bidoni verd e i svoeuia a manzina e quèi bianch a drizza… e te ven el dubbi… ma gh’era minga “la differenziada?”… ma intant a sèmm a la fin de la via, lor a drizza, tì a manzina… tì te gh’hee prèssa e te ghe penset pù… ma de tant in tant……te torna in ment,,,el dubbi…

di Ottavio Cane (Milano Policroma)