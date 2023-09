Casa, 22 settembre nuovo tavolo in Comune con Rettore studenti

Il sindaco Giuseppe Sala ha convocato un nuovo incontro per affrontare il tema della residenzialità studentesca e per illustrare le iniziative intraprese dall’amministrazione comunale in questi mesi. Lo fa sapere Palazzo Marino. La riunione, a cui sono stati invitati i rettori delle università milanesi, le associazioni studentesche, i rappresentati di Regione Lombardia e Città Metropolitana di Milano, si terrà a Palazzo Marino venerdì 22 settembre alle ore 16.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845