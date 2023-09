Violenza sessuale sui Navigli- De Corato: « Sala dichiara che il Dl Caivano è inutile? Poche ore dopo sull’Alzaia violentata una ragazza. Dunque è così inutile? »

«Leggo dalle agenzie di stampa che, una ragazza di 18 anni, la scorsa notte in zona Navigli a Milano, ha denunciato il fratello del suo fidanzato, di origine egiziana, per violenza sessuale nei suoi confronti. Questo è accaduto dopo poche ore da quando Sala ha ribadito che il Dl Caivano è inutile. Da un’altra parte della città invece, in zona Carlo Farini a pochi minuti dal centro, un uomo di origine centroafricane, in completo stato di alterazione psicofisica, su un autobus ATM ha colpito con un calcio una turista cilena e un 27enne, che aveva provato a difendere la ragazza, con un coccio di bottiglia alla testa.

Ma Sala, ha ancora il coraggio di mettere in dubbio l’alto livello di delinquenza che c’è in città? Guarda caso, a compiere questi folli gesti, sono spesso stranieri, molte volte con precedenti e irregolari. Tutti i quartieri di Milano, purtroppo, sono diventati Caivano, da Porta Garibaldi fino a Ticinese per non parlare delle periferie, non c’è alcuna differenza. A Milano c’è la necessità che vengano compiute queste operazioni di sicurezza per contrastare, come ha già fatto il Viminale sia in Campania che nel Lazio, delinquenza, malavita, degrado, abusivismo e criminalità»!

Così l’On. di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato.