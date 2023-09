L’uva in una sana alimentazione

L’ampeloterapia è una cura stagionale eseguita con l’uva che ha benefici effetti sul nostro organismo. L’uva in base a come si assume può avere svariate proprietà: può essere ricostituente e rigenerante, ma anche disintossicante, rinfrescante ed addirittura dimagrante. L’ampeloterapia, infatti è efficace anche per combattere soprappeso ed obesità. La vera dieta dell’uva (consumata da sola) non deve superare 5 giorni ed ha regole precise da eseguire. Per la scelta dell’uva è preferibile non la varietà da tavola ma l’uva da vino. Quest’ultima nel periodo della vendemmia (settembre-ottobre)oltre che facilmente reperibile è anche poco costosa. Deve essere ben matura, lavata bene e priva di anticrittogamici. L’uva da vino è più ricca di vitamine, sali minerali, enzimi ed acidi organici; l’uva rossa contiene anche più polifenoli e sostanze con proprietà antiossidanti come il resveratrolo. Se frullata o centrifugata perde in parte le sue proprietà benefiche a causa della velocità di ossidazione del frutto.

Ma cosa contiene un chicco d’uva?

L’acqua è l’80% circa del peso. La buccia (rossa o verdastra) l’85% circa. Le proteine sono 0,5-1%, i grassi 0,1%, gli zuccheri variano a seconda della varietà tra il 15-25%. I sali presenti (ferro, fosforo, potassio, calcio, magnesio, ecc. ) variano in base al tipo d’uva, alla zona di produzione ed alle condizioni metereologiche. Tra le vitamine, la A, B1, B2, PP,e C. Le calorie per 100 grammi 60/75 circa. Gli zuccheri dell’uva ( fruttosio, glucosio, ecc. ) vengono facilmente assimilati dal nostro organismo.

Chi opta per un regime rigenerante e leggermente disintossicante deve mangiare l’uva al mattino a digiuno, come merenda nel pomeriggio e la sera dopo cena.La dose consigliata è di 300 gr. circa a porzione.In tutti i casi la dieta deve essere sana ed equilibrata, ricca di verdure, non evitando latte e yogurt, pane o pasta, proteine di facile digestione (pesce, carni magre, ecc. ). L’olio extravergine d’oliva meglio se a crudo.

RICETTE CON UVA

Insalata con uva, formaggio e noci

Dosi x 4 persone

Ingredienti: 300 g lattughino, 1 grappolo medio di uva bianca, 1 pera matura,

50 gr gorgonzola, 6 gherigli di noci, 4 cucchiai olio extravergine di oliva, 1 cucchiaino di aceto balsamico, sale e pepe

Esecuzione: lavate l’insalata e asciugatela delicatamente. Lavate l’uva e tagliate gli acini in due ed eliminate i semi. Lavate la pera e, senza sbucciarla, tagliatela a fette.

Tagliate a pezzetti il gorgonzola. Sbriciolate i gherigli di noce in maniera grossolana. Mettete in una insalatiera il lattughino, l’uva, la pera, il formaggio e quindi le noci.

Condite con olio extra vergine di oliva, del sale e poco pepe

Fusilloni con uva e pistacchi

Dosi x 4 persone

Ingredienti: 320 fusilloni, 100 g mollica di pane tostata, 1 spicchio d’aglio,

1 grappolo piccolodi uva bianca, 40 g formaggio caprino, 4 cucchiai d’olio extravergine d’oliva, 40 g pistacchi tritati e tostati, sale, pepe.

Esecuzione: Pelate gli acini dell’uva, poi tagliateli a metà e privateli dei semi, tostate il pane e tritatelo grossolanamente. Scaldate l’olio extravergine di oliva in una padella antiaderente e fate rosolare lo spicchio d’aglio, aggiungete il pane tritato e fate insaporire. Unite l’uva, eliminate l’aglio e continuate a cuocere per circa 5 minuti. Unitevi il cucchiaio di caprino, poco sale, metà dei pistacchi tritati e mescolate. Lessate la pasta in abbondante acqua salata, scolatela al dente e terminate la cottura in padella insieme al pane tostato e all’uva. Servite subito decorando con il resto dei pistacchi e una spolverata di pepe.

Pollo all’uva

Dosi x 4 persone

Ingredienti: 800 g sovracosce di pollo senza pelle, 1 grappolo di uva rossa, 1 limone naturale, 1 scalogno, 1/2 bicchiere di vino bianco, 4 cucchiai d’olio extravergine d’oliva, 2 rametti di rosmarino, sale, pepe

Esecuzione: Spremete il limone e filtrate il succo, grattugiate metà della buccia e tenetela da parte. Versate il succo sul pollo e lasciate insaporire. In una casseruola da forno mettete due cucchiai d’olio, unitevi i pezzi di pollo, un pizzico di sale e rosolate a fiamma vivace per pochi minuti. Sfumate con il vino bianco e lasciate evaporare. Cospargete con il rosmarino fresco, il pepe nero e infornate la casseruola a 200° per circa 40 minuti. A metà cottura girate i pezzi di pollo. Tritate lo scalogno, e fatelo appassire in una padella inaderente unta d’olio. Aggiungetevi gli acini d’uva tagliati e metà e privati dei semi, mescolate e lasciate appassire per 5 minuti circa. Terminata la cottura del pollo, unitelo all’uva cotta in padella, spolverate con la buccia grattugiata di mezzo limone, poco pepe, fate insaporire e servite.

Dolce con pane carasau e uva

Dosi x 4 persone

Ingredienti: 2 fogli pane carasau, 200 g ricotta fresca, 1/2 scorsa di limone, 2 cucchiai zucchero, 1 grappolo d’uva, 2 cucchiaini olio extravergine d’oliva, 4 cucchiai miele d’acacia, cannella in polvere

Esecuzione: mescolate la ricotta con lo zucchero, la buccia grattugiata del limone e un pizzico di cannella. Lavate l’uva, privatela di pelle e semi. Preparate i rotolini di pane carasau, immergendolo nell’acqua quanto basta per ammorbidirlo senza che si spacchi.

Tagliatelo in rettangoli di circa 8 cm e suddividete la ricotta in parti uguali, mettendola sul lato corto e arrotolando per bene il pane. Appoggiate i rotolini sulla placca coperta con carta da forno e spennellata d’olio. Infornate per pochi minuti con il forno già caldo a 180°. Fate cuocere finché non risultano ben dorati e croccanti. Sciogliete 4 cucchiaini di miele in poca acqua calda e versatela sui rotolini.

In un pentolino ponete l’uva il resto del miele e un pizzico di cannella. Versate gli acini sui piatti da dolce, appoggiatevi di fianco 2 rotolini al miele e spolverate con zucchero a velo

Prof. Nicola Sorrentino

Il Prof. Nicola Sorrentino è nato nel 1954 e vive a Milano. Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano e si è specializzato in Scienza dell’alimentazione e dietetica, in Idrologia, Climatologia e Talassoterapia. Attualmente è docente presso l’Università IULM di Milano. È direttore scientifico della IULM Food Academy. Relatore in diversi convegni scientifici, partecipa a numerosissime trasmissioni televisive e radiofoniche. È autore di libri e articoli di carattere sia scientifico che divulgativo, fra i quali: La Dieta Sorrentino, La dieta dell’acqua, Grassi dentro, Siamo gonfi non siamo grassi, Tutta la verità sulle diete, BeautyFood, Dimagrire in pochi giorni, Il metodo Sorrentino per dimagrire.