Mobilità, ACI: ingressi gratis area C per chi installa dispositivi angolo cieco

“Il limite a 30 km all’ora in tutta la città è utopia. A meno che, ma non mi sembra sia il caso dell’Amministrazione comunale di Milano, la si voglia buttare in propaganda. Per contrastare i ripetuti incidenti, servono soluzioni realmente praticabili nel nostro contesto metropolitano. Milano non è Bologna e neppure Ferrara o Reggio Emilia”. Così il presidente dell’Automobile Club Milano, Geronimo La Russa, interviene nel dibattito sulla gestione della viabilità in città. “Perché non partire da azioni concrete che non suonino come pura imposizione? Una proposta? Per quei mezzi di trasporto che hanno l’obbligo di dotarsi di strumentazione per evitare il rischio dell’angolo cieco con scadenze da rispettare entro la fine del 2024 e del 2025, si potrebbe offrire un numero di accessi gratuiti in Area C a chi anticipa già entro la fine di quest’anno l’installazione”. “È un’idea che prova ad anticipare i tempi e va nella direzione della prevenzione – conclude Geronimo La Russa – ma potrebbero esserci altre iniziative un po’ meno utopiche dei 30 km all’ora e sicuramente più operative. Noi, come sempre, siamo disponibili a sederci intorno a un tavolo per un confronto costruttivo nel nome della vera sicurezza stradale”.

