L’entusiastico omaggio a Enzo Jannacci sul red carpet della Mostra di Venezia per il film “Vengo anch’io”

L’emozionante e travolgente omaggio a Enzo Jannacci sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia per il film “Enzo Jannacci Vengo anch’io”, in uscita nelle sale l’11, il 12 e il 13 settembre. Il regista Giorgio Verdelli, Paolo Jannacci e uno scatenato Paolo Rossi hanno percorso il tappeto preceduti dalla banda dei Funk Off, che li ha accompagnati sulle note dei brani cult del cantautore tra cui l’iconico “Vengo Anch’io, no tu no”.

“Enzo Jannacci Vengo anch’io” è un ritratto unico e appassionato che riporta alla luce le mille sfumature di un mito che continua a sorprendere ed affascinare con la sua cifra unica, stralunata e surreale. Tanti i compagni di viaggio, accanto al figlio Paolo Jannacci e al suo pianoforte, che impreziosiscono la narrazione con aneddoti inediti: da Diego Abatantuono a Cochi Ponzoni, Massimo Boldi e Nino Frassica passando per i racconti di colleghi come Paolo Conte, Roberto Vecchioni, Paolo Rossi, Claudio Bisio, Elio, Valerio Lundini e molti altri. Nel film anche la straordinaria testimonianza di Vasco Rossi. “Enzo Jannacci Vengo anch’io” è prodotto da Sudovest Produzioni e Indigo Film, in associazione con Gianfranco Romano, con la partecipazione di Ala Bianca Group e Jando Music e distribuito da Medusa Film.