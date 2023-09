I 5 quartieri più sicuri in cui vivere a Milano

La scelta di dove vivere è una delle decisioni più importanti nella vita di una persona, che sia dovuta a motivi di lavoro o al desiderio di un cambiamento di scenario. Quando si tratta di stabilirsi a Milano, la sicurezza è una priorità fondamentale.

Se stai cercando i quartieri più sicuri della città meneghina in cui trasferirti, questa mini-guida ti aiuterà a individuare la zona ideale per la tua nuova casa, per la tua sicurezza e tranquillità.

I quartieri più sicuri di Milano: Città Studi

Città Studi rappresenta una delle mete preferite dai giovani e dagli studenti che scelgono di stabilirsi a Milano. Questo quartiere, situato in prossimità del centro città e adiacente al campus principale dell’Università di Milano, è un vero e proprio paradiso per chi desidera una vivace vita sociale. I servizi offerti sono molteplici, con numerosi bar, caffetterie e negozi che rendono la zona estremamente vivace.

Inoltre, Città Studi è celebre per la sua animata vita notturna, il che lo rende la scelta perfetta per coloro che cercano un ambiente dinamico e attivo. Dal punto di vista della sicurezza, Città Studi gode di una reputazione di essere uno dei quartieri più sicuri di Milano, superando molte altre zone della città in termini di tranquillità.

Bicocca

Bicocca è un quartiere adiacente a Città Studi, ma si distingue per la sua atmosfera incredibilmente rilassata. Questa zona residenziale è prevalentemente caratterizzata da complessi abitativi a basso rischio, circondati da ampi spazi verdi, tra cui parchi e giardini incantevoli. Ciò che rende Bicocca ancora più interessante è la presenza del Bicocca Village, un vivace centro commerciale che offre numerose opportunità per lo shopping, ristoranti e divertimento.

La posizione periferica di Bicocca, lontana dal trambusto del centro, crea un ambiente straordinariamente tranquillo e sicuro. L’inquinamento acustico è ridotto al minimo, il che lo rende una scelta ideale per le famiglie e per chiunque cerchi un’oasi di serenità nella vita quotidiana.

Sarpi

Sarpi è un quartiere residenziale che emana un’atmosfera vivace e cosmopolita, pur mantenendo l’accesso a tutti i servizi moderni. Questa zona è prevalentemente caratterizzata da condomini circondati da rigogliosi spazi verdi, creando un equilibrio unico tra vita urbana e natura. Sarpi vanta anche una serie di negozi e un efficiente sistema di trasporti, che ti permette di raggiungere agevolmente il centro di Milano, se lo desideri.

Sarpi si presenta come una scelta ideale per chi cerca un quartiere con un’atmosfera urbana vivace, ma allo stesso tempo desidera godere di spazi verdi e opportunità di shopping nelle vicinanze.

San Siro

San Siro è celebre principalmente per essere la zona dello stadio che ospita le partite di calcio, ma va oltre questa fama sportiva ed è una zona residenziale che offre diverse attrazioni. Questo quartiere presenta ampi spazi verdi, creando un ambiente ideale per le famiglie, e vanta una serie di negozi nelle immediate vicinanze.

La sicurezza a San Siro è mantenuta a standard elevati e grazie agli sforzi di riqualificazione della zona, molti edifici sono stati ristrutturati di recente, contribuendo ad aumentare il valore del quartiere.

Porta Romana

Porta Romana è una zona di Milano che coniuga lusso e tranquillità, nonostante si trovi nel cuore della città. Questo quartiere vanta ampi spazi verdi e offre una vasta selezione di boutique e ristoranti di alta classe. La sua posizione al di fuori del trambusto del centro contribuisce a creare un’atmosfera pacifica e sicura, rendendola l’ideale per coloro che desiderano vivere la vita urbana senza i disagi legati al sovraffollamento.

Qui, i residenti possono godere di una qualità di vita superiore, immergendosi nella bellezza dei parchi e sorseggiando caffè in caffetterie affascinanti, il tutto senza allontanarsi troppo dal cuore della città.

La scelta del quartiere in cui vivere a Milano dipende dalle tue esigenze e preferenze personali. Questa guida ti ha presentato cinque delle zone più sicure e attraenti della città, ognuna con le sue caratteristiche uniche. Prima di prendere una decisione, è consigliabile visitare personalmente queste aree e valutare quale si adatta meglio al tuo stile di vita e alle tue esigenze.

Che tu stia cercando una vita sociale attiva, tranquillità o una combinazione di entrambe, Milano offre una varietà di opzioni per tutti i gusti.

