Sala su DL Caivano e minori non accompagnati, De Corato: «Sindaco sottovaluta “effetto marce” del 2017, col csx ha aperto le porte della città a migliaia di stranieri, soprattutto minori»

La foto evidenzia come la Lombardia sia la Regione in Italia con la percentuale maggiore di accoglienza migranti (13% – dati Ministero Interno)

«Leggo dalle agenzie di stampa che questa mattina, Sala, ha parlato di repressione inutile se non si affianca il supporto e, poi, si è focalizzato sul problema dei minori non accompagnati che sono troppi. Il Sindaco ha poco da lamentarsi perché, ma credo non lo abbia letto bene, il “Decreto Caivano” varato dal Governo Meloni, parla di entrambi e serve sia per reprimere che per supportare e, da adesso in poi, per i minori che commettono reati (soprattutto quelli non accompagnati), sarà più facile finire in carcere, contrariamente a quanto ha fatto lui nel capoluogo lombardo che ha pensato solo a farli arrivare e basta! Lui, il Centrosinistra Milanese e tutto il Partito Democratico, nel 2017, hanno pensato solamente ad organizzare marce e pranzi pro-immigrati (dai Bastioni di Porta Volta al Parco Sempione fino ad arrivare a Porta Venezia, ndr) e i risultati che raccogliamo sia in città, che nella nostra regione, sono drammatici. La Lombardia, infatti, è la Regione italiana che ha accolto più migranti in assoluto (13% – dati Ministero degli Interni) e, come gli stessi numeri confermano, siamo diventati la seconda Lampedusa d’Italia. Nel solo anno 2022, sono sbarcati in Italia 14.044 (dati Ministero degli Interni, ndr) minori non accompagnati di cui, la maggior parte, ha scelto la capitale economica del Paese (Milano, ndr) per venire a compiere reati di vario genere. L’ennesima conferma la abbiamo avuta ieri sera, al parco Cascina Caimera a due passi dal Gratosoglio, dove un marocchino di 26 anni, con precedenti, è stato arrestato dalla Polizia per detenzione di sostanza stupefacente a fini dello spaccio».

Così l’On. di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, sulle dichiarazioni di Sala sul “Dl Caivano” e sui minori non accompagnati in città