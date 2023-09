Femminicidi: Lupi (Nm), il passo avanti si traduca in azioni comuni

“Concordiamo pienamente con l’analisi fatta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla ‘intollerabile barbarie sociale’ dei casi di assassinio delle donne e di stupro, che ‘richiede prevenzione concreta e costante’. Sosteniamo anche come gruppo parlamentare l’iniziativa ‘Un passo avanti per la libertà delle donne’. Di passi avanti ne vediamo diversi, a partire dall’aver fatto diventare bicamerale una commissione d’inchiesta, quella sui Femminicidi e la Violenza di Genere, che fino alla scorsa legislatura era presente solo in Senato. E poi perché le tante testimonianze sentite contribuiscono alla formazione di una coscienza, personale e collettiva, sull’importanza delle funzioni educativa, culturale, di prevenzione e della libertà economica. Con la presenza a questa iniziativa di tanta parte del mondo politico parlamentare, mi auguro che tutto questo si traduca in azioni comuni per creare gli strumenti legislativi che contribuiranno a reperire finanziamenti e risorse”. Lo ha detto il leader di Noi moderati Maurizio Lupi intervenendo oggi a Venezia alla conferenza stampa dal titolo ‘Un passo avanti per la libertà delle donne’.

