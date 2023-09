16 settembre al Teatro Gerolamo – Omaggio a Giovanni D’Anzi

Teatro Gerolamo sabato 16 settembre alle ore 20 NON DIMENTICAR LE MIE CANZONI omaggio a Giovanni D’Anzi Osteria Gerolamo/1 di Piero Colaprico regia Maria Roccatagliata



L’apertura della stagione del Gerolamo è dedicata al grande maestro Giovanni D’Anzi. Sabato 16 settembre alle ore 20.00 in scena il primo spettacolo della rassegna milanese Osteria Gerolamo: Non dimenticar le mie parole |Omaggio a Giovanni D’Anzi.

Nel 1934 per la sua città compose “Oh mia bela Madunina” la canzone destinata a diventare simbolo di Milano. Nelle notti del Trianon brani come “Non dimenticar le mie parole”, “Nustalgia de Milan”, “La Gagarella del Biffi Scala” misero d’accordo l’osteria, tradizionale e storico luogo d’incontro milanese, ai più esuberanti e raffinati cabaret parigini. Un omaggio che mescola il recupero delle più autentiche radici milanesi al racconto di una metropoli in continua metamorfosi. Le scelte di vita di un eccezionale artista che comprese la bellezza e le pene di un grande amore perduto, ma mai perso realmente.

Scritto da Piero Colaprico, in scena con Gigi Marson, a lungo pianista di Enzo Jannacci, con la cantante Filly Lupo, con i due veri osti Angelo e Paolo Bissolotti, per la regia e l’allestimento di Maria Roccatagliata e le luci di Massimo Canepa. Un’ora e dieci di teatro canzone, di allegria e di lingua milanese.

durata spettacolo: 70 minuti senza intervallo

ORARI: spettacolo ore 20

PREZZI: posto unico 10 €

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI uffici: 02.36590120 / 122 | biglietteria 02 45388221 biglietteria@teatrogerolamo.it – info@teatrogerolamo.it – www.teatrogerolamo.it

TEATRO GEROLAMO

Piazza Cesare Beccaria 8