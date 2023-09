I RACCONTI DI CAPITAN U 1947: Siamo al delirio … profanato il ricordo di Toto Cutugno

E sì, è proprio un delirio: una parte d’Italia politicizzata, fortunatamente decisamente minoritaria come numero pensante ma che si reputa maggioritaria per i media schierati che la sostengono, si è arrogata il diritto di bacchettare chi vuole, ed ergersi a unico “verbo” enunciabile per decidere per “tutti” ciò che è bene fare, dire o pensare e ciò che, invece, “non si deve e non si può fare”. Chi osa eccepire, anche portando argomentazioni avvalorate da fatti concreti e facilmente verificabili, se sbaglia a esporre il suo pensiero dimenticando anche una sola virgola, viene subito attaccato, messo alla gogna, tacciato di ignoranza, demenza, nonché, appellato con l’ormai abusato e molesto termine, fascista! Fatti deliranti tali se ne verificano quotidianamente e la massa subente, per lo più, ha deciso di farseli scivolare addosso considerandoli “il lament di un’ungia incarnida” come disen a Milan.

Ma un fatto non ho potuto farmelo scivolare addosso, quando ho letto l’articolo di Fulvio Abbate dal titolo “Toto Cutugno e quella oscena autoradio nella mano destra dell’”italiano vero”. Per cui oggi intendo tornarci sopra e analizzarlo, affinché troppe inesattezze e gratuite cattiverie rivolte ad uno che ormai non può più controbattere, scivolino troppo presto e facilmente nel dimenticatoio comune. Estrarrò da quell’articolo una frase in particolare, “completa nella trascrizione dall’originale”, che mi ha particolarmente colpito … Toto Cutugno apparteneva unicamente a se stesso, al suo gusto, alla sua indole, alle sue intemperanze, al malumore, per nulla celato, di aver calcato il Teatro Ariston di Sanremo uscendone “sempre” accompagnato dal numero due” … a parte la serie di giudizi personali, secondo me un po’ “cattivelli”, pomposamente enunciati, vi è anche un errore che evidenzia una certa ignoranza (nel senso di ignorare) su un tema, non abbastanza approfondito, prima di dedicare il suo articolo su una testata importante ad un personaggio noto e di “caratura internazionale”, per cui lo istruisco ricordandogli che: Toto Cutugno ha vinto l’edizione del Festival di Sanremo 1980 con la canzone “Solo Noi” nonché, nel 1990, l’Eurofestival con “Insieme”, dedicata alla unità europea.

Nel suo articolo Fulvio Abbate prosegue attaccando senza sosta e tirando in ballo anche Cristiano Minellono, per gli amici Popi (andate a cercare sul web la sua storia e vi renderete conto di chi egli sia, cosa ha fatto e cosa rappresenti nel mondo della musica e della televisione) il quale, essendo ancora in vita, non ha incassato e taciuto sottomettendosi al “verbo”, ma ha risposto per le rime non mandandogliele a dire. Con il suo consenso riporto quanto ha scritto sul suo profilo Facebook … “Fulvio Abbate sull’Unità ha scritto su Toto Cutugno l’articolo più stupido che io abbia mai letto in vita mia … tirando in ballo la mafia, il Kalashnikov, l’autoradio Voxson, la politica, con la quale Toto ed io non abbiamo mai avuto a che fare … e via così … dimostrando che la razza dei giornalisti (non si offendano quelli veri) radical chic, asserviti a un’ideologia, ignoranti, purtroppo non si è estinta. Toto era un grande artista, sei tu che sei … (soprassiedo), aggiungendo riguardo all’articolo in oggetto … se siete forti di stomaco leggetelo … e concludendo in un post successivo … IL SIGNOR (si fa per dire) FULVIO ABBATE HA BLOCCATO POST E COMMENTI SUL SUO PROFILO FACEBOOK … LO AVEVO DETTO CHE ERA UN … (soprassiedo nuovamente ma sul profilo di Popi troverete tutto).

Ho voluto terminare questo mio racconto con un omaggio al grande amico e collega Toto Cutugno, il quale, come nessuno, in modo semplice e comprensibile è riuscito a disegnare, grazie alla sua interpretazione e al testo scritto da Cristiano Minellono, lo spaccato di un popolo, il nostro, il pensiero semplice e genuino di un Italiano vero, quello di allora, al di sopra di qualsiasi stereotipo preconfezionato, un italiano che amava il proprio Presidente, in gioventù partigiano, capace nel tempo di spogliarsi del passato e di ogni divisione ideologica voltando definitivamente pagina, e, come un buon padre condividere, con “L‘Italiano” che Egli allora rappresentava, gioie e speranze, esultando o soffrendo con lui ed accettando benevolmente anche che egli, “L’Italiano”, girasse con l’autoradio nella mano destra, non per fare un piacere alla Voxson, ma semplicemente per evitare che gliela fregassero rompendo il finestrino dell’auto, come poteva capitare allora.

Mai come in questo racconto Capitan U 1947 e Umberto Napolitano si ricordano di essere uno e non due, insomma …

Un Italiano Vero!