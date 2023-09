Al Teatro alla Scala omaggio a Puccini verso il centenario  

Concerto straordinario con la Filarmonica della Scala diretta dal Maestro Zubin Mehta, il ricavato sostiene borse di studio per giovani musicisti e studiosi di Puccini

Un concerto straordinario al Teatro alla Scala di Milano per celebrare l’arte senza tempo di Giacomo Puccini è promosso dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni Pucciniane nell’ambito delle iniziative per il centenario della scomparsa del compositore che ricorre nel 2024.

L’evento, in programma il 17 settembre 2023 alle ore 20, vedrà il Maestro Zubin Mehta, interprete di riferimento dell’opera pucciniana, dirigere la Filarmonica della Scala in uno dei luoghi simbolo della vita e della carriera del grande compositore.

Il programma del concerto accosta alcune delle pagine strumentali più celebri di Giacomo Puccini – il Preludio Sinfonico, il Capriccio Sinfonico e l’Intermezzo da Suor Angelica –all’esecuzione della Sinfonia n.4 in fa min. op.36 di Pëtr Il’ičČajkovskij

I biglietti per partecipare all’evento si ottengono effettuando una donazione libera sul sito aragorn.vivaticket.it. Le prenotazioni aprono giovedì 7 settembre 2023 alle ore 10.

La serata al Teatro alla Scala segue il debutto dello stesso concerto il 16 settembre 2023 al Teatro del Giglio di Lucca, città natale del compositore.

L’intero ricavato di entrambi gli eventi sostiene il progetto Borse di Studio realizzato dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni Pucciniane a favore dei giovani musicisti e studiosi di Puccini. Soprattutto alle nuove generazioni, infatti, è rivolto il sostegno del Comitato affinché il patrimonio musicale e culturale del grande maestro rimanga vivo nel tempo.

Due occasioni preziose per celebrare la vita e la carriera di uno dei più grandi compositori italiani, le cui opere continuano a essere rappresentate sui palcoscenici più prestigiosi di tutto il mondo, conquistando il pubblico e affermando sempre di più il valore e l’universalità della sua arte.

“Con senso di profonda riconoscenza per la disponibilità del Maestro Zubin Mehta e degli straordinari professori della Orchestra Filarmonica della Scala, così come con un grande e sentito ringraziamento per il Sovrintendente del Teatro alla Scala Dominique Meyer e il presidente del Teatro del Giglio Giorgio Angelo Lazzarini, – afferma Alberto Veronesi, Presidente del Comitato Promotore delle Celebrazione Pucciniane – il Comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri presenta questi importanti concerti per celebrare il centenario della morte del Maestro Giacomo Puccini. La testimonianza di questi insigni artisti e la disponibilità di così importanti istituzioni, così come la partecipazione di esponenti istituzionali e un pubblico che ci auguriamo numeroso, è per noi conforto per poter continuare sulla strada della celebrazione del compositore d’opera tra i più amati ed eseguiti del mondo”.

Per informazioni scrivere a biglietteria@aragorn.it

Prenotazioni dal 7 settembre 2023 alle ore 10 sul sito aragorn.vivaticket.it