Woody Allen anche questa sera al Blue Note di Milano

Il Blue Note Milano prepara la prossima stagione concertistica e il primo nome è di quelli pesanti. Anche questa sera 7 settembre, infatti, ad aprire il 2023/24 ci sarà Woody Allen.

Insieme alla New Orleans Jazz Band e al suo inseparabile clarinetto, il cineasta statunitense di Io e Annie proporrà il suo vasto repertorio, prendendo a piene mani da classici blues, jazz, spiritual e rags. Un canzoniere di migliaia di pezzi che Allen suona con i suoi musicisti sin dai primi anni Settanta.

Un omaggio alle radici della musica americana, a quei musicisti che ascoltava sin dall’infanzia e che hanno ispirato anche il suo lavoro da regista. Jelly Roll Morton, Sidney Bechet, Louis Armstrong e Duke Ellington sono solo alcuni dei nomi che Woody Allen omaggerà sul palco del Blue Note Milano.

Una passione sfrenata mai nascosta per il clarinetto, suonato sin dall’adolescenza, tanto da saltare una cerimonia degli Oscar (una delle tante da “disertore”) per non mancare alla classica serata del lunedì al Carlyle Hotel di Manatthan, suo luogo musicale del cuore.

Nel 1996, la band ha intrapreso il suo primo tour europeo, filmato e raccontato attraverso il film documentario, ovviamente vincitore di un Oscar Wild Man Blues, diretto dalla regista Barbara Kopple. In linea con la natura spontanea della musica, la scaletta viene improvvisata e nessuno, nemmeno i musicisti sanno quale canzone Allen chiederà di suonare dopo. Come nel migliore spirito jazz e del regista newyorchese.