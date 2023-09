Milano, Bestetti (FdI): bene ampliamento prestazioni Ospedale San Carlo

“L’ampliamento dell’offerta di prestazioni sanitarie all’Ospedale San Carlo di Milano, che ha aperto dieci nuove sedute settimanali di sala operatoria di chirurgia nasale, dell’orecchio e dei bambini è un’ottima notizia che conferma l’impegno di Regione Lombardia nel potenziare la qualità della sanità pubblica a beneficio dei nostri cittadini “. Così in una nota Marco Bestetti, Consigliere regionale di Fratelli d’Italia . “Mi congratulo con la Direzione Generale, la Direzione Sanitaria e la Direzione della Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria dell’ASST Santi Paolo e Carlo per il lavoro svolto, certificato anche dal sensibile incremento degli interventi chirurgici eseguiti nel complesso rispetto allo scorso anno, anche nell’ottica della riduzione delle liste di attesa. E’ la strada giusta sulla quale proseguire con determinazione, per garantire ai nostri cittadini un’offerta sanitaria sempre migliore, com’è nel DNA di Regione Lombardia” conclude Bestetti.

Marco Bestetti

Consigliere Regionale Lombardia