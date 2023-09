Cagnolati (FdI) : EMERGENZA degrado e sicurezza in Viale Benedetto Marcello – Richiesta di intervento !!!

Ancora una volta il consigliere di Municipio 3 Marco Cagnolati (FdI), si fa portavoce delle lamentele dei residenti di via Benedetto Marcello scrivendo al sindaco Sala, all’assessore Granelli e ai vertici delle forze di pubblica sicurezza:

Segnalo, come da foto allegate, che in Via Benedetto Marcello nei presi del civico 93, da mesi sono presenti abusivi che vendono cibo illegalmente ed all’interno delle aree verdi e del parco giochi inoltre si incontrano sempre individui – foto allegate – dediti a “strani” commerci del tutto indisturbati o che occupano le aree destinate a gioco dei bambini impropriamente non permettendone una corretta fruizione….

Segnalo che i residenti lamentano ASSENZA di controlli, e di come l’area sia in balia di spacciatori e persone occupate in commerci di merce di dubbia provenienza come da foto allegate.

Chiedo quindi che la zona venga monitorata da parte della Polizia Locale in collaborazione con le altre forze di pubblica sicurezza e che vengano effettuati sequestri nonché elevate le giuste contravvenzioni nei confronti di queste persone per debellare questo fenomeno.

Resto in attesa di un riscontro scritto in merito alle azioni che vorrà adottare.

Marco Cagnolati

Consigliere Municipio 3 – Gruppo Fratelli d’Italia