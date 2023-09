Municipio 3- Cagnolati “Occupazioni abusive – Accampamenti ROM nel Quartiere Rubattino”

Il consigliere Marco Cagnolati (FdI) sollecita ancora una volta Palazzo Marino e il Presidente del Municipio 3 affinché intervengano sulle occupazioni abusive del Quartiere Rubattino:

“Segnalo che nuovamente, come potrete constatare dalle foto allegate che l’area sotto la tangenziale in Q.re Rubattino – area Parco dell’Acqua – è nuovamente oggetto di occupazione da parte di una carovana di zingari.

Vi sollecito nuovamente l’intervento di sgombero delle aree occupate abusivamente all’interno del Q.re Rubattino.

Vi prego inoltre di intervenire attraverso l’emanazione di provvedimenti di DASPO e conseguente sequestro dei veicoli inadempienti ed inottemperanti tali divieti, facilmente identificabili perchè targati, nonché all’installazione di portali e manufatti volti ad impedire che queste zone possano essere nuovamente occupate abusivamente.

Vi chiedo di intervenire al più presto, i residenti sono ormai ESASPERATI da questa situazione, non si possono lasciare aree come queste in balia di questi individui che, oltre a non rispettare le regole di una normale e civile convivenza occupano aree abusivamente rimanendo totalmente impuniti !!!

Marco Cagnolati

Consigliere Municipio 3 – Gruppo Fratelli D’Italia