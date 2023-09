Via Faà di Bruno, reagiscono a rapina e vengono accoltellati: in 2 in ospedale. Botta e risposta Sala-De Corato

Domenica sera, intorno alle 24.30, due bangladesi di 26 e 31 anni sono stati aggrediti da 4 nordafricani, stando alla descrizione fornita alla polizia, mentre si trovavano in via Faà di Bruno, zona Calvairate. Il quartetto ha tentato di derubare i due ragazzi del cellulare e quando hanno reagito, li hanno accoltellati. Entrambi sono stati portati in codice giallo al Niguarda, il 26enne, e al Policlinico, il 31enne. Mentre i 4 rapinatori hanno fatto perdere le loro tracce

Dopo l’episodio Sala commenta “Un numero maggiore di forze dell’ordine per Milano “lo chiedo da sempre, speriamo di ottenerlo. Le forze dell’ordine in senso ampio hanno visto in questi ultimi lunghi anni una riduzione degli organici. Ora sembra che ci sia un tentativo di invertire la tendenza, resta il fatto che tra quelli che vanno in pensione e quelli che escono, servono più organici. Così come anche in altri settori, dalla scuola alla sanità.”

L’on. De Corato puntualizza «Leggo dalle agenzie di stampa che questa mattina, il Sindaco di Milano, parlando di sicurezza in città, ha dichiarato che “è il mondo che è meno sicuro rispetto al passato, basta vedere cosa succede in tutte le città del mondo, qualche idea per rafforzare il sistema io ce l’ho e sono all’opera con i miei, chiederò al Governo più uomini e donne in divisa”. Ma Sala, che ha da poco autorizzato e concesso alla Casa della Cultura Islamica una moschea in via Esterle, è convinto di garantire più sicurezza in via Padova? Li, dove arabi e stranieri fanno ciò che vogliono, di giorno e di notte, pensa di risolvere il problema? Il Comune che dispone di 3.200 vigili e che a breve ne assumerà altri 500 circa, come li impiega? Dove li manda ed a fare cosa, eccezion fatta per i rilevamenti degli incidenti stradali che sono di loro competenza? Sala, che tende sempre a sminuire e sottovalutare l’emergenza in città e chiede continuamente al Governo assunzioni di uomini e donne, che peraltro sono già stati assunti come dimostrano gli arresti in città che avvengono sempre e solo per merito di Polizia e Carabinieri, perché finalmente non da un segnale e una svolta in termini di sicurezza? La nostra città, che ha un elevato sistema di videosorveglianza, come vantano Granelli e lo stesso primo cittadino, chi controlla queste telecamere? Servono a contrastare delinquenti e malviventi? A quanto pare no! Una volta Napoli era la capitale italiana dove venivano rubati più orologi ora, invece, il primato lo ha Milano, come confermato anche ieri dal grave fatto accaduto al pilota della Ferrari. La colpa che il capoluogo lombardo sia una città completamente fuori controllo è di tutto il Centrosinistra che ha governato dal 2011 ad oggi con i Sindaci Pisapia e Sala».

Così l’On. di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato.