HARD ROCK CAFE MILAN – Concerti, Karaoke e Stand Up Comedy: il calendario eventi di settembre

Ogni sera, infatti, dal lunedì al giovedì, il Cafe ospiterà tribute band, show in acustico ma anche serate dedicate alla stand up comedy, per intrattenere gli ospiti durante la cena. Una new entry è sicuramente la Karaoke Night: una serata speciale dedicata a tutte le hit rock n roll, dove ognuno potrà cantare la propria canzone preferita.

Di seguito il calendario completo:

07/09 MANLEVA: Concerto del duo elettro-pop bolognese composto da Andrea Signorelli e Davide Del Monte

12/09 LAIKA NELLO SPAZIO: Presentazione del nuovo album seguita dal concerto live della band

13/09 Stand up comedy: OPEN MIC night

14/09 MODE MACHINE: Depeche Mode tribute band

18/09 KARAOKE NIGHT

19/09 IDES OF MARCH: Iron Maiden tribute band

20/09 Stand Up Comedy: con i due comici italiani Simone Luzi e Nicola Campostor

21/09 RAWSTRINGS Live Show

25/09 KARAOKE NIGHT

26/09 ERIC JAY from WILDSTREET unplugged show

27/09 Stand Up Comedy: con Tiberio Cosmin

28/09 SLOWHAND VOYAGERS: Eric Clapton tribute band