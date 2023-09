Tra ascensori rotti e citofoni non funzionanti, la lunga estate di MM

Dicevamo? È da un po’ che non vi diamo conto dei costanti successi dell’ossessione per le periferie del sindaco più social e meno efficiente della storia di Milano. Per saperne di più torniamo da Franco Vassallo, Responsabile per le politiche abitative e decentramento del coordinamento cittadino di Milano di NOI MODERATI:

“In via San Romanello 5 non sanno più nemmeno cosa sia un campanello. Il Custode, come suo diritto, è in ferie. Risultato, la posta (incluse le raccomandate) torna indietro. Incluse le multe, con relativi aumenti se non si riesce a recuperarle in tempo, gli atti giudiziari e le comunicazioni di MM. I cittadini hanno chiamato. Il risultato è stato prevedibile: chiuso per ferie. No, non il centralino. Ma cosa cambia, se poi i tecnici non escono? E non mi si dica che era metà agosto: le raccomandate arrivano pure il 16 agosto. E in alcuni casi DEVI riceverle subito.

Sempre in San Romanello il tetto fa acqua. Letteralmente. Durante le notti di tempeste si sono visti i secchi svuotati nel cuore della notte per salvare le case. Se si prova a chiedere un appuntamento non viene nemmeno fissato. È vacanza, no? Ecco.

In via Da Tradate ci sono stati diversi casi di cittadini a cui vengono chiesti soldi già versati. Pare che per un problema nei sistemi informatici non vengano registrati tutti i versamenti. Questo problema è rilevante perché poi succede che MM, a venti anni di distanza, quei soldi te li chieda. Senza prove, se non il fatto che a loro il versamento non risulta. Sei TU che devi provare di aver pagato. Ma visto che parliamo in molti casi di anziani, quante volte MM ha riscosso doppio? Ci pensa mai qualcuno?

So poi che molti inquilini stanno facendo causa. Auguro loro ogni bene, ma non si può davvero pensare che la cosa finisca in tribunale. Sarebbe un fallimento enorme della politica. Speriamo che, tornati da giuste e rilassanti ferie, i vertici dell’azienda riescano a mettere un po’ di ordine. Perché così, oggettivamente, non si può andare avanti.”

Laureato in legge col massimo dei voti, ha iniziato due anni fa la carriera di startupper, con la casa editrice digitale Leo Libri. Attualmente è Presidente di Leotech srls, che ha contribuito a fondare. Si occupa di internazionalizzazione di imprese, marketing e comunicazione,