Rapina Sainz, Bestetti (FdI): Milano peggio di Caracas, figuraccia internazionale

A Milano il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, è stato rapinato dopo il Gran Premio di Monza.

L’episodio si è verificato in via della Spiga a opera di tre persone che hanno circondato Sainz, con una tecnica collaudata, e gli hanno strappato l’orologio da oltre 300mila euro. Il pilota avrebbe cominciato a inseguirli, insieme ad alcuni passanti che hanno evidentemente riconosciuto il ferrarista. I rapinatori sono quindi stati fermati. Poi l’intervento degli agenti di una volante. Le persone fermate sono tre cittadini marocchini di 18, 19 e 20 anni

“La notizia della rapina subita dal pilota della Ferrari Carlos Sainz in pieno centro a Milano sta facendo il giro del mondo, esponendo la città e l’Italia ad una figuraccia internazionale che rischia di vanificare l’eccellente lavoro fatto dagli organizzatori del GP di Monza con una bellissima giornata di sport e di promozione del nostro Paese”.

Così in una nota Marco Bestetti, Consigliere regionale e comunale di Fratelli d’Italia. “Dodici anni di sinistra hanno reso Milano peggio di Caracas, dove è diventato pericoloso camminare anche in pieno centro persino per un personaggio protetto come il ferrarista Sainz. La Giunta di Milano dovrebbe scusarsi con il pilota e vergognarsi per la continua sottovalutazione dell’emergenza sicurezza. Chi si ostina a negare la realtà, o non sa di cosa parla o è in malafede e finge di non vedere” conclude Bestetti.