Melchiorre Gioia: 21enne accoltellato da uno sconosciuto, è grave

Accoltellamento in strada in via Melchiorre Gioia, angolo viale Sturzo a Milano, dove sabato sera un ragazzo egiziano di 21 anni è stato aggredito da un uomo probabilmente connazionale.

La vittima, che al momento è ricoverata al Niguarda in gravi condizioni, era insieme ad altre cinque persone egiziane quando, senza alcun apparente motivo, è stato avvicinato dall’aggressore e colpito con un fendente allo stomaco.

All’arrivo della polizia sul posto intorno alle 21, l’uomo si era già allontanato.

Trasportato in codice rosso all’ospedale, il 21enne è stato sottoposto immediatamente a un intervento chirurgico e successivamente ricoverato nel reparto di terapia intensiva, dove si trova tuttora in prognosi riservata.

Sempre sabato notte, in via Bisceglie, un 34enne peruviano che passeggiava con la fidanzata, la madre e un cugino, è stato accerchiato da decine di persone – tra le 30 e le 40, secondo i testimoni – e poi accoltellato. Secondo quanto riferito dai testimoni, gli aggressori erano ubriachi e già stavano litigando tra loro. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto non c’era più nessuno. L’uomo è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale San Carlo e le sue condizioni sono gravi.