Queste le mostre da visitare a settembre

Mostre a settembre

Dal 21 settembre fino al 28 gennaio 2024, al Mudec, è in programma la mostra “Vincent Van Gogh. Pittore colto”. Si tratta di una retrospettiva sul pittore olandese. La mostra, attraverso un percorso cronologico e tematico, propone una inedita lettura delle opere di Van Gogh sviluappando in particolare due temi di grande rilievo: il suo appassionato interesse per i libri, e dall’altro la fascinazione per il Giappone alimentata dall’amore per le stampe giapponesi, collezionate in gran numero.

Fino al 4 ottobre 2023, presso Palazzo Reale a Milano, si potrà visitare un’ampia esposizione dedicata a uno dei protagonisti più autorevoli della scena artistica globale: Leandro Erlich. L’evento, sostenuto dal Comune di Milano nel settore della cultura, è frutto della collaborazione tra Palazzo Reale, Arthemisia e lo Studio Erlich. La curatela è affidata a Francesco Stocchi. Nato a Buenos Aires nel 1973, Erlich è un artista argentino noto per la creazione di grandi installazioni interattive, in cui il pubblico stesso diventa parte integrante dell’opera d’arte.

Mostra di Sebastiao Salgado

La mostra “Amazônia” di Sebastião Salgado, visitabile fino al 19 novembre, alla Fabbrica del Vapore di Milano conduce il visitatore attraverso lo spettacolare ambiente della foresta amazzonica attraverso gli affascinanti scatti del celebre fotografo brasiliano, impegnato negli ultimi anni a documentare la vegetazione e gli abitanti di un contesto paesaggistico che rischia sempre di più l’estinzione. L’esposizione conta oltre 200 fotografie.

Mostra di Robert Doisenau

Fino al 15 ottobre è visitabile la mostra di Robert Doisneau al Museo Diocesano di Milano: è una grande antologica dedicata al celebre fotografo francese che con grande sensibilità e ironia ha saputo raccontare la società parigina dagli anni trenta agli anni sessanta del Novecento. Attraverso un allestimento di carattere tematico la mostra evidenzia i soggetti più ricorrenti nella fotografia di Doisneau, dall’amore ai giochi dei bambini, dalla guerra alla liberazione.

Al Gaggenau la mostra NO, NO? NO. NO!

Cramum e Gaggenau riportano a Milano dopo 7 anni HH LIM con la mostra “NO, NO? NO. NO!” a cura di Sabino Maria Frassà. La mostra è aperta al Gaggenau DesignElementi Hub di Milano e si potrà visitare fino al pubblico fino al 13 ottobre.