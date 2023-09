Milano, nuove “pareti verdi” in Lorenteggio, De Corato: «In una delle periferie più pericolose, invece che investire in sicurezza, comune pensa solo al “green”»!

«Leggo dalle agenzie di stampa che la Giunta Comunale ha aderito al progetto europeo “Clever Cities”, di cui riceverà 102mila euro attraverso i quali realizzerà una parete verde di 30 metri lineari che si svilupperà lungo il muro di confine con la Chiesa parrocchiale del Santo Curato d’Ars nel quartiere Lorenteggio. All’interno dello stesso progetto europeo, sempre in quel quartiere, verrà realizzata un’altra parete verde di quasi 40 metri lineari nella zona tra l’area del parco e il deposito dei mezzi Atm. Ma in quella periferia della città, che è già in mano a spacciatori, delinquenti e malavitosi (per la maggior parte stranieri), il Sindaco non poteva investire in progetti legati alla sicurezza visti anche i recenti fatti di cronaca che hanno visto, proprio al Lorenteggio, verificarsi sparatorie, rapine, spaccio di droga, liti tra bande e numerose auto bruciate? Ancora una volta il Centrosinistra, con un raro capolavoro di incompetenza e investendo sempre e solo sul “green”, conferma di essere lontano anni luce da quelle che sono le vere esigenze della città e dei milanesi continuando a prendere in giro gli stessi».

Così l’On. di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato, sull’adesione della Giunta Comunale al progetto europeo “Clever Cities” che vedrà nuove aree verdi al Lorenteggio.