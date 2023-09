Milano, domenica al Castello Sforzesco si sceglie il nuovo talento musicale della città. La finale di ‘Back to Talent’, il contest – diretto da J-Ax – tra gli 88 quartieri della città

(Milano, 31 agosto ’23) Chi sarà il nuovo talento musicale della città di Milano? Lo scopriremo domenica sera, 3 settembre, nell’eccezionale cornice del cortile del Castello Sforzesco. A deciderlo sarà la giuria professionale di ‘Back to talent’, il contest musicale di cui J-Ax è direttore artistico, giunto alla fase finale dopo una selezione che – da marzo a oggi – ha visto esibirsi nelle varie zone cittadine centinaia di voci nuove e aspiranti cantanti in rappresentanza degli 88 quartieri di Milano. Tutti talenti che, a ritmo di rock, pop, soul e rap, grazie all’organizzazione della piattaforma social https://www.heart-social.com/ “hanno dimostrato un eccellente livello qualitativo” ricorda Matteo Forte, direttore generale dei teatri Lirico e Nazionale di Milano. Anche per questo a marzo, alla presentazione dell’evento, il sindaco Giuseppe Sala aveva definito ‘Back to talent’ come una manifestazione “molto democratica” sottolineando che “il progetto sottopostogli da J-Ax lo aveva subito molto intrigato”. Domenica sera, dunque, a partire dalle ore 21, al Castello Sforzesco, con ingresso libero, sarà possibile assistere all’esibizione dei 22 finalisti che saranno giudicati dalla giuria composta dallo stesso J-AX, Matteo Forte, Stefania Rocca, Chiara Noschese, Roberto Razzini e Valerio Carboni Il vincitore, come previsto dal regolamento, avrà come premio la produzione di un concerto che andrà in scena nella stagione 2024/25 al Teatro Lirico o al Nazionale.

Di seguito la lista dei finalisti – in ordine alfabetico – che si esibiranno il 3 settembre al Castello

1. Antonio Lo Bianco

2. Babyclaire

3. Bianca Gambetti

4. Carlo Reinotti

5. Cherry Bombs

6. Edoardo Piacente

7. Eleonora Lorenzato

8. Fabrygore & The Steam Band

9. Gaetano Moragas

10. Giovanna D’Angi

11. Inciso

12. Jess

13. Le Tendenze

14. Lecosechenondico

15. Lorenzo Alfieri

16. Lupi Mannaggia

17. Martina Benedetti

18. NOVE

19. Polvere

20. Sofia

21. Sofia Ferrarese

22. Teresa Sanna

