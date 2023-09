Difficile trovare una stanza in affitto a Milano? Le zone in cui è meglio cercare

Settembre è il mese degli inizi. Nuove persone arrivano, studenti, lavoratori. La ricerca di una stanza a volte può essere difficile. Vediamo in che zona è meglio guardare.

Settembre è un po’ il gennaio invernale. Finita l’estate. Le ferie sono terminate. Si ritorna al solito tran-tran. Nuovi propositi. A settembre farò questo, farò quell’altro e via dicendo. Ma settembre è anche il mese in cui cominciano le scuole, le università. Tante sono le persone nuove in città bisognose di un giaciglio. Ma dove? A che prezzo? Andiamo a vedere quali sono le zone di Milano dove è più conveniente cercare stanze in affitto e dove non conviene.

Perché diciamolo! Quanto è faticoso cercare casa a Milano? È una guerra. Gli annunci online come appaiono spariscono subito. Su Facebook la gente risponde poco o troppo lentamente. C’è un’altissima richiesta. Spesso vengono proposte delle vere e proprie baracche a prezzi stellari, magari senza contratto e così via. Insomma, in una parola: un incubo.

Il sogno di tutti sarebbe trovare una casa vivibile in una zona decente, centrale, ben servita che non richieda tre quarti dello stipendio, carina, accogliente con tutti i comfort. La realtà è che spesso invece ci si ritrova a vivere in 10 in pochi metri quadrati per un loculo di stanza, magari tenuta male a un costo improponibile. Non sempre eh, i colpi di fortuna esistono come proprietari di casa seri. Ma sono eccezioni.

Stanze in affitto a Milano: quali zone scegliere e quali è meglio evitare

Basandoci sui dati di quest’anno di Immobiliare.it Milano detiene il record di città più costosa. In media una stanza in affitto costa 626 euro. Pare che i canoni delle stanze private siano cresciuti di poco rispetto al 2022, solo un 1%. Sembra una buona notizia no? Invece no perché comunque i costi delle stanze in affitto a Milano restano alti in base anche alle zone e ai quartieri dove si va.

Dalle analisi di agosto 2023 nella top 10 delle zone più care Porta Genova detiene il record di zona più costosa con un canone medio di 871 euro. Seguono Porta Venezia e il centro città con un canone medio rispettivamente di 769 euro e 758. In generale i Navigli, essendo molto ambiti, sono una delle zone di Milano per trovare stanze in affitto tra le meno accessibili. Altrettanto da evitare se si vuole risparmiare: Centrale, Repubblica, Porta Romana, Citylife, Portello, zona Sempione, Porta Romana, Città Studi, Cenisio, Sarpi, Isola.

E se voglio una zona più accessibile? A Milano si può cercando verso Lambrate, Udine, Forlanini, Abbiategrasso, Bicocca, Bovisa, Bisceglie, Baggio, Barona, Famagosta, Affori. Magari meno centrali ma almeno non richiedono un salasso. Che comunque si fan pagare. Qui il canone medio varia dai 592 euro ai 536 per una stanza. (MilanoSegreta)