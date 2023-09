Dalla Chiesa, domenica commemorazione per il 41esimo anniversario uccisione

Domenica 3 settembre, si svolgerà la cerimonia di commemorazione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Elisabetta Setti Carraro e dell’agente della scorta Domenico Russo, nel 41° anniversario della loro uccisione a Palermo per mano della mafia. Alla cerimonia parteciperanno l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli, i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, le autorità civili e militari cittadine. Alle ore 18.30 sempre in piazza Diaz, avrà luogo l’iniziativa “Qui non è morta la speranza dei palermitani onesti”, a cura di Libera. Sarà presente l’assessore al Welfare e Salute, Lamberto Bertolé. Cittadini, associazioni e istituzioni si ritroveranno per un momento di ricordo. Sono previsti gli interventi delle famiglie Dalla Chiesa e Setti Carraro.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845