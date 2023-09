Manco la tv si può vedere in (alcune) case MM

La capacità di essere fastidiosi in alcuni casi diventa arte. E noi, certamente, non vogliamo implicare che sia il caso di MM o che, Dio ce ne scampi e liberi!, gli succeda a seguito di un atto volontario. No, niente affatto. Però capite bene che dopo qualche settimana senza tv (mentre si continua a pagare il canone), magari qualche anziano potrebbe iniziare a pensarlo. Chiediamo i dettagli di questa incredibile vicenda a Franco Vassallo, Responsabile per le politiche abitative e decentramento del coordinamento cittadino di Milano di NOI MODERATI:

“In via Jacopino da Tradate manca la tv da qualche settimana. Come era capitato prima in via Don Calabria. Magari chi ci legge si domanda come faccia a essere un grosso problema. Vista l’età media dei residenti IO mi domando come sia possibile non vedere il problema. Decine di anziani, nel periodo dell’anno di maggiore vulnerabilità, sono lasciati senza il piccolo conforto di una voce amica cui sono abituati. E non succede da oggi. Nossignore. Ho scritto al Presidente e all’Amministratore Delegato di MM Casa già il 22 agosto.

Purtroppo senza risposta o risultato. Così ieri sera una inquilina ha fatto lo stesso. Le auguro maggiore successo del mio. So che prima di farlo si è pure sottoposta alla penitenza del centralino, facendosi dare un lungo (e temo del tutto inutile) numero di pratica. Magari i vertici di MM saranno distratti dalla vittoria per fare una nuova linea di metropolitana in Medio Oriente. Chi lo sa.

Che poi, se si limitassero a scavare buchi, credo saremmo tutti orgogliosi dei risultati ottenuti e tiferemmo per loro. Il fatto che si ostinino a voler fare gli amministratori di condominio porta a questi risultati paradossali: conosciuti in tutto il mondo per precisione e affidabilità, qua manco una antenna riescono a cambiare. Agosto ora è finito, speriamo che per il ritorno in onda di Jessica Fletcher riescano a fare qualcosa di utile.

Dopotutto si possono tollerare aumenti ingiustificati, richieste di danaro di venti anni fa (e sulla cui legittimità potremmo discutere a lungo) e tutti i ritardi. Ma perdere la Signora in Giallo è un delitto che non può essere perdonato”.