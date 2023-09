Incidente sul lavoro a Brandizzo: 5 morti, 2 feriti. Mattarella: morire sul lavoro è oltraggio ai valori della convivenza

“Drammatico intervento dei vigili del fuoco nel torinese per un incidente ferroviario nella stazione di Brandizzo: deceduti cinque operai travolti da un treno in transito, feriti altri due”, si legge sul profilo X dei Vigili del fuoco a proposito dell’incidente avvenuto la notte di mercoledì. “Terribile tragedia sulla linea ferroviaria Torino-Milano: nella notte un treno ha investito alcuni operai nei pressi di Chivasso. Il bilancio è di cinque vittime. È una notizia che mi addolora profondamente: alle famiglie e ai colleghi dei lavoratori deceduti esprimo cordoglio e vicinanza”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Cinque operai sono stati travolti e uccisi poco dopo la mezzanotte in un incidente ferroviario avvenuto nella stazione di Brandizzo, loclità a circa 15 chilometri da Torino, sulla linea che collega Torino a Milano. In base a quanto riporta La Stampa, le vittime sono addetti alla manutenzione ferroviaria, investiti e uccisi da un locomotore usato per la movimentazione dei vagoni. Il locomotore, secondo le ricostruzioni, viaggiava a 160 chilometri orari ed è piombato sugli operai, al lavoro per la manutenzione dei binari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. “Morire sul lavoro è un oltraggio ai valori della convivenza”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, aprendo il suo intervento al convegno su Spinelli a Torre Pellice, e ringraziando il sindaco per aver invitato a un minuto di silenzio per le vittime dell’incidente sul lavoro di questa notte a Brandizzo. “Apprendo con dolore e tristezza della tragica scomparsa dei cinque operai travolti da un treno mentre effettuavano alcuni interventi di manutenzione presso la stazione di Brandizzo, nel torinese”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Alle famiglie delle vittime e ai loro cari il mio profondo cordoglio e i più sinceri sentimenti di vicinanza. Sono in contatto con il presidente della Regione Piemonte Cirio per seguire tutti gli aggiornamenti del caso, con l’auspicio di fare quanto prima piena luce sull’accaduto”, conclude.

