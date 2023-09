I racconti di Capitan U 1947: Schlein e il fascismo … un disco rotto per mancanza di idee

Dalla limitrofa Svizzera, terra di benestanti e banchieri, l’urlo di Elly Schlein si alza disperato: il fascismo è al governo e trama contro i poveri, contro gli emigranti, contro tutti coloro che non la pensano come lei e il suo partito di sinistra … sinistra? … Ma ci faccia il piacere! (Come diceva Totò all’onorevole Trombetta).

La sinistra era ed è un’altra cosa. È un pensiero, un ‘ideologia, un’alternativa e non “un’insalata”. Gramsci e Berlinguer si rivoltano nelle tombe, loro che il vero fascismo hanno contrastato rifiutando di sottomettersi e contribuendone alla disfatta. Il fascismo è vietato dalla Costituzione e urlare che i fascisti sono al governo suona contradditorio: lasciamo perdere cosa pensa il mondo di positivo riguardo a questo governo e a chi lo guida, ma pare logico pensare che il nostro Signor Presidente potrebbe mai avallare un governo fascista? Direi proprio di no, anche se non si sbilancia affermandolo chiaramente, perché il Suo ruolo istituzionale probabilmente glielo impedisce, ma io insisterò a chiederglielo come un figlio che si rivolge al proprio padre per intervenire in una disputa irrisolta fra fratelli prima che si trasformi in una faida.

Siamo stanchi di parole, di rancori, di guerre … On. Elly Schlein, se lei crede veramente nella pace che ultimamente professa con fervore e convinzione, allenti la presa, io le offro le mie mani e camminiamo insieme sereni, dando il buon esempio … “Cantando e Fischiettando”, come una mia canzone del 1979 e che ora le dedico col cuore …

Senti io non ce la faccio più ad arrabbiarmi e poi sentirmi giù perché qui va tutto male,

se la noia annoia sempre più e nessuno sa tirarci su, io so che posso cambiare …

E cantando, fischiettando che farò, la tua mano alla mia mano stringerò e mischiandomi alla gente me ne andrò se tu mi aiuterai,

a cantare e a fischiettare ancor di più e a scacciare quella rabbia chiusa in me:

a chi è triste un sorriso insegnerà e chi mi accuserà di essere qualunquista un po’, canterò, fischierò … non so niente!

So soltanto che così non va, troppe frasi m’ han scocciato già, per cui non so più che dire.

Ho però qualcosa chiaro in me che mi spinge a parlarne a te, se vuoi, potresti provare …

E cantando, fischiettando che farai, la mia mano alla tua mano stringerai e mischiandoti alla gente te ne andrai ed io ti aiuterò …

… a cantare e a fischiettare ancor di più e a scacciare quella rabbia chiusa in te:

a chi è triste un buon “Natale” inventerà e a chi ci accuserà di essere qualunquisti un po’, canteremo fischiando più forte! …

Cosa sono, io? … un sognatore, un temerario, un qualunquista? … No, sono semplicemente quello che avete imparato a conoscere in tutti questi miei racconti, sono …

Capitan U 1947 (alias Umberto Napolitano)