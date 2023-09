Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2023

Quindicesimo appuntamento di un Mondiale dominato da Max Verstappen e dalla Red Bull, la gara si disputerà domenica 3 con la partenza fissata per le ore 15, (da percorrere 53 giri); venerdì 1 due sessioni di prove libere (ore 13.30-14.30 e ore 17-18) sabato 2 terza sessione di prove libere (12.30-13.30) e qualifiche (16-17). In pista anche i protagonisti di Formula 2, Formula 3 e Porsche Supercup. Saranno 31 i maxischermi che consentiranno lungo il tracciato di non perdersi nulla di ciò che accade in pista. Ventiquattro i punti di ristoro dove acquistare cibo e bevande, 10 i punti acqua (gratuiti). E’ possibile introdurre nell’impianto borracce da mezzo litro. Durante il fine settimana Monza ospiterà anche le riprese del film sulla Formula 1 girato da Apple Studios che ha come protagonista Brad Pitt. Il programma ufficiale dell’evento e delle attività di intrattenimento, le indicazioni di sicurezza per il pubblico insieme ai parcheggi consigliati e alle vie di accesso sono disponibili sull’applicazione per smartphone Monza 100 scaricabile dagli store digitali e dal sito www.monzanet.it Ferrari Trento, brindisi ufficiale di Formula 1 fino al 2025 ha realizzato, all’interno della collezione Ferrari F1 Edition, una bottiglia dedicata a Monza. Per suggellare i cento anni di storia del GP d’Italia la casa trentina, lo scorso anno, aveva dedicato una bottiglia speciale di Ferrari Trentodoc formato Jeroboam che era andata all’asta su F1 Authentics dopo essere stata firmata dai piloti vincitori.