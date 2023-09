AMSA, riapre da oggi ricicleria via Corelli dopo lavori manutenzione

La ricicleria Amsa di via Corelli, temporaneamente chiusa dall’1 giugno al 31 agosto per lavori di manutenzione, come programmato riapre al pubblico oggi, venerdì 1 settembre, con orari potenziati. Anche per la ricicleria di via Corelli, Amsa ha previsto l’estensione degli orari di apertura già in vigore nelle aree di via Pedroni, Via Olgettina e via Riccardo Lombardi (Muggiano): da lunedì al sabato dalle 8 alle 20 e la domenica dalle ore 8 alle ore 19. Lo comunica palazzo Marino. “Sono contenta di poter annunciare che, come da cronoprogramma, da inizio settembre sarà riaperta la ricicleria di via Corelli – ha commentato l’assessora al Verde e Ambiente Elena Grandi –. Pur tenendo conto del fatto che, per alleviare i disagi, dal 5 giugno era stata prolungata l’apertura al pubblico della ricicleria più vicina, in via Olgettina 35, questa riapertura riporta l’operatività in un centro importante di conferimento dei rifiuti, rendendo la nostra raccolta differenziata più agevole e capillare, grazie anche all’estensione degli orari di apertura del sito rinnovato. Milano è un modello tra le città metropolitane italiane ed europee rispetto alla quantità e alla qualità della raccolta differenziata, un obiettivo raggiunto che deve essere di sprone a migliorare ancora”. Il Comune di Milano ricorda che Amsa mette a disposizione dei cittadini e delle cittadine il servizio gratuito di rifiuti ingombranti a domicilio, prenotabile online sul sito www.amsa.it. Per piccoli rifiuti è operativo il CAM – Centro Ambientale Mobile, la ricicleria mobile dove è possibile conferire rifiuti elettrici ed elettronici, toner, cartucce per stampanti, contenitori etichettati per materiali pericolosi e oli vegetali/minerali. Infine, lampade e piccoli rifiuti elettronici possono essere smaltiti nelle Ecoisole presenti in nove punti nei diversi municipi di Milano e in alcuni punti vendita della grande distribuzione, dove si trovano anche i contenitori per la raccolta degli oli esausti.

