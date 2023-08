IL VOLO al Teatro Arcimboldi Milano il 2, 3, 4, 6, 8 e 9 settembre con lo show “Tutti per uno”!

CRESCE L’ATTESA PER LO SHOW TUTTI PER UNO sei esclusive date al TEATRO ARCIMBOLDI MILANO 2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 9 settembre

NEL POMERIGGIO DI DOMENICA 3 SETTEMBRE CANTANO L’INNO DI MAMELI al GRAN PREMIO D’ITALIA di FORMULA 1 dalla griglia di partenza accompagnati dalla banda della Polizia di Stato

È la prima volta che Il Volo si esibisce in un teatro in Italia, instaurando così un legame speciale con il pubblico in un’atmosfera più intima. “Tutti per uno”, proposto per la prima volta a giugno all’Arena di Verona e andato in onda su Canale 5 vincendo lo share della prima serata, è uno show che crea un’armonia magica trasportando gli spettatori in un viaggio indimenticabile. Sul palco, Piero, Ignazio e Gianluca, accompagnati dall’Orchestra, oltre ad esibirsi nei loro classici ormai entrati nei cuori dei fan, si alternano regalando al pubblico le loro voci soliste.

«È uno spettacolo che ci diverte e ci permette di farci conoscere davvero. Da un lato siamo un gruppo che il prossimo anno festeggia 15 anni di carriera, con tanti chilometri alle spalle, spettacoli in tutto il mondo, dall’altro siamo tre personalità diverse e complementari. Il teatro è un luogo più intimo che ci avvicina al pubblico italiano che ci segue dall’inizio e di cui sentiamo sempre il grande supporto» dichiara Il Volo.

Le prevendite sono disponibili su Ticketone e nei circuiti di prevendita abituali. Ulteriori informazioni su: www.friendsandpartners.it FRECCIAROSSA è Treno Ufficiale dei concerti de Il Volo al Teatro Arcimboldi Milano. Scherzando tra di loro e raccontando aneddoti legati alla loro carriera, daranno vita ad un’atmosfera di familiarità che avvolgerà tutto il teatro. Tra i brani in scaletta non mancheranno “Ecstasy Of Gold”, dal loro ultimo album “Il Volo Sings Morricone”, la loro hit “Grande amore” e i classici della canzone popolare come “‘O Sole Mio” e “Il Mondo” e dell’opera come “Nessun dorma” e “Libiamo ne’ Lieti Calici”. Nel pomeriggio di domenica 3 settembre Il Volo è stato invitato a cantare l’Inno di Mameli al Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza, accompagnato dalla banda della Polizia di Stato, sulla griglia di partenza davanti ai piloti, prima dello spettacolo delle Frecce Tricolore. Il gruppo ha accettato di partecipare a questo evento con entusiasmo, da sempre appassionato di Formula 1 e onorato di poter cantare ancora una volta il celebre Inno. www.ilvolomusic.com – www.instagram.com/ilvolomusic/ – www.facebook.com/ilvolomusic/