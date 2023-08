Corso XXII Marzo: auto si ribalta e abbatte palo che colpisce una ciclista: feriti

A Milano un altro incidente stradale ha coinvolto una ciclista (dopo quello della 28enne travolta e uccisa da un camion). Questa volta teatro dello scontro è stato corso XXII Marzo, dove un’auto si è ribaltata e ha abbattuto un palo, che a sua volta si è abbattuto su una donna che era in sella alla sua bicicletta. La ciclista, rimasta incastrata e sempre cosciente, è stata liberata dai vigili del fuoco così come i due occupanti dell’auto, un uomo e una donna di 78 e 73 anni. I tre sono rimasti tutti feriti, ma a quanto pare le condizioni più gravi sono quelle della ciclista, una 43enne di origini straniere, ricoverata all’ospedale Niguarda mentre i due passeggeri sono ricoverati in codice verde al Policlinico. L’alta velocità sarebbe l’ipotesi più accreditata per spiegare il ribaltameto dell’auto a Milano. Secondo la polizia locale, infatti, la Smart su cui viaggiavano i due anziani si sarebbe immessa in corso XXII Marzo da una strada secondaria a velocità sostenuta. Una volta toccato il cordolo della corsia preferenziale si è quindi capovolta, finendo contro il palo.

