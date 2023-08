Comune, Rocca (FdI): per il verde serve gestione seria, da giunta solo slogan

“Dopo aver lanciato la campagna ‘Insieme per il verde’, chiedendo ai cittadini di pulire parchi e giardini della città, ci auguriamo che la Giunta Sala prenda seriamente in questione la gestione del Verde pubblico a Milano, lasciando da parte slogan e ideologia green”. Lo afferma Francesco Rocca, Consigliere comunale di Fratelli d’Italia.

“Azioni come il mancato taglio dell’erba per ‘tutelare l’ecosistema e il microclima’ non aiutano a incrementare il verde e migliorare la salute di aiuole, parchi e giardini.

E’ da rivedere il sistema degli impianti irrigui e la piantumazione di nuovi alberi, spesso sostituiti perché non superano una stagione agronomica a causa di scarsa manutenzione e monitoraggio.

Molte aree verdi vengono utilizzate in modo improprio e sono teatro di scarichi illeciti di rifiuti di ogni genere, occorre incrementare il controllo del territorio aumentando la presenza di telecamere di videosorveglianza e fototrappole per individuare coloro che scaricano rifiuti abusivamente, ad oggi non abbiamo visto azioni concrete per affrontare questa problematica.”