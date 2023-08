Porta Romana, incidente mortale per 28enne ciclista. Dai primi rilievi non sarebbe causato da ‘angolo cieco’

Incidente mortale ieri mattina, intorno alle 10, in viale Caldara, all’altezza di piazza Medaglie d’Oro, in porta Romana. La vittima una donna di 28 anni in bici che, dalle prime informazioni, sarebbe stata investita da un camion. La giovane è morta sul posto. Sono in corso i rilievi della polizia locale per chiarire la dinamica.

Dalle prime informazioni fornite dalla polizia locale, sembra che l’impatto non sia avvenuto durante una svolta e che, a differenza dei recenti incidenti in città, non sia stato causato dal cosiddetto ‘angolo cieco’. L’impatto sarebbe infatti avvenuto con la parte anteriore sinistra del mezzo pesante e i due mezzi, in base ai primi rilievi, sembra che stessero procedendo entrambi dritti. Il mezzo pesante avrebbe subito effettuato una frenata ma la giovane dopo l’impatto sarebbe comunque stata trascinata per una ventina di metri.

Dopo gli incidenti mortali degli ultimi mesi che hanno coinvolto ciclisti, i giorni scorsi il Comune aveva annunciato che a partire dal primo ottobre i mezzi pesanti potranno circolare in area B solo se dotati di appositi sensori per l’angolo cieco.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845